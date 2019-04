PO odpowiada Kaczyńskiemu. "Wielkanocna drożyzna dzięki PiS"

- Świąteczne zakupy droższe niż w zeszłym roku - czytamy na Twitterze PO. - Ceny podstawowych produktów znowu poszybowały w górę. Skoro zdaniem PiS jest tak dobrze, to dlaczego jest tak drogo?

Nie tylko brexit . Oto, co czeka Europę w 2019 r. Obejrzyj wideo:

Grafika z cenami to odpowiedź na deklarację PiS, które jest przeciwne wejściu Polski do strefy euro, co jak mówią politycy PiS, wiązałoby się ze wzrostem cen.