Początek wyboistej drogi dla świata? "Szokujące prognozy" na 2024 r.

Szokujące Prognozy Saxo Banku to tradycyjny już eksperyment myślowy, który opisuje serię mało prawdopodobnych zdarzeń, których materializacja mogłaby wywołać wstrząs na rynkach finansowych. Saxo Bank publikuje prognozy co roku, chcąc zwrócić uwagę na najbardziej ryzykowne scenariusze. Prognozy te nie stanowią bazowych prognoz Saxo Banku, lecz raczej próbę wyobrażenia sobie alternatywnych rzeczywistości.

"Szokujące Prognozy" na 2024 r. Eksperyment Saxo Banku

Poprzednie prognozy czasem się sprawdzały. Tak było z prognozą, że w 2013 r. dojdzie do spadku cen złota aż o jedną trzecią do poziomu 1200 dolarów za uncję. W 2015 r. Saxo Bank prognozował z kolei decyzję o brexicie w 2017 r. W tym przypadku eksperci pomylili się tylko o rok.

1. Ropa po 150 dolarów za baryłkę

Cena akcji Manchesteru United podwoi się, a cena ropy Brent wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę. Manchester United jest jednym z największych beneficjentów nowej oferty Saudyjczyków, ponieważ otrzymuje ogromne nagrody pieniężne za udział w Światowej Lidze Mistrzów FIFA. Z kolei cena ropy Brent rośnie do rekordowego poziomu, ponieważ Arabia Saudyjska i OPEC+ utrzymują silną kontrolę nad podażą, a popyt odbija się po pandemii.

2. Ludzie przestają ćwiczyć, bo są leki na otyłość

To sprawia, że państwa ograniczają wydatki zdrowotne. Ludzie uzależniają swoje zdrowie od nowatorskiego leku. W międzyczasie przestają ćwiczyć lub przestrzegać zdrowej diety. Efekt? Globalne wskaźniki otyłości wśród dorosłych wzrosną z obecnych 39 do 45 proc. w 2024 r., przynosząc szereg innych skutków ubocznych, takich jak wzrost zachorowalności na cukrzycę, a nawet gwałtowny wzrost chorób serca, więcej urazów z powodu zmniejszonej siły mięśni i ogólne zmniejszenie wydajności układu odpornościowego.

3. Koniec kapitalizmu w USA

Althea Spinozzi to autorka kolejnej prognozy. Co jest jej sednem? Rząd USA jest zmuszony do gwałtownego zwiększenia wydatków fiskalnych w związku z wyborami w 2024 r., aby utrzymać gospodarkę i uniknąć niepokojów społecznych. Popyt na obligacje skarbowe spada - ze względu na inflację i repatriację kapitału przez inwestorów zagranicznych, rząd USA ma trudności ze znalezieniem nabywców dla swoich obligacji skarbowych.

4. Deepfake wywołuje kryzys bezpieczeństwa narodowego

Peter Garnry prognozuje, co stanie się z AI. Sztuczna inteligencja, okrzyknięta dobrodziejstwem produktywności, staje się zagrożeniem. W grze o wysoką stawkę grupa przestępcza wdraża najbardziej zwodniczą generatywną sztuczną inteligencję deepfake, jaką kiedykolwiek widział świat, wyłudzając od wysokiego rangą urzędnika państwowego z kraju rozwiniętego o przekazanie ściśle tajnych informacji. Wywołuje to największy kryzys bezpieczeństwa narodowego od czasów II wojny światowej, zapoczątkowując nową erę daleko idących regulacji dotyczących sztucznej inteligencji.

USA i UE deklarują, że wszystkie treści tworzone przez generatywną sztuczną inteligencję powinny być opatrzone etykietą "Made by AI", a nieprzestrzeganie tego wymogu doprowadzi do surowej kary. Incydent z generatywną sztuczną inteligencją typu deepfake przechodzi od kryzysu bezpieczeństwa narodowego do pełnego braku zaufania opinii publicznej do informacji dostępnych w internecie, ponieważ odsetek treści tworzonych przez sztuczną inteligencję rośnie do 90% wszystkich informacji.