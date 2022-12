Wchodzimy w okres globalnej wojny gospodarek? Szokujące Prognozy na 2023 r.

Jak podkreśla Saxo, Szokujące Prognozy to eksperyment myślowy. Tym czytelnikom, którzy uważają, że są to wielce nieprawdopodobne scenariusze, warto przypomnieć, że parę razy zdarzyło się już, że Szokująca Prognoza Saxo okazała się trafioną.

Wielkie zmiany na rynkach zwykle są efektem niespodziewanych wydarzeń

Tak było z prognozą, że w 2013 r. dojdzie do spadku cen złota aż o jedną trzecią do poziomu 1200 dolarów za uncję. W 2015 r. Saxo Bank prognozował z kolei decyzję o brexicie w 2017 r. W tym przypadku eksperci pomylili się tylko o rok.

Dwa lata później trafiono z szokującą prognozą, że dojdzie do niespotykanej hossy na rynku kryptowalut, a w 2022 r. zmaterializowała się prognoza, że plan odejścia od paliw kopalnych zejdzie na boczny tor, gdy priorytetem dla Unii stała się odpowiedź na zbrojną agresję Rosji na Ukrainę i energetyczny szantaż wobec UE.

Mimo iż opisywane zdarzenia nie stanowią bazowych prognoz Saxo Banku na 2023 r., wszystkie duże ruchy na rynkach są zwykle wynikiem czegoś szokującego. W świecie, w którym banki centralne i rządy przegrywają walkę z inflacją, istnieje ryzyko, że zarówno w 2023 r., jak i w późniejszym czasie, sytuacja na rynkach okaże się równie szokująca – komentują analitycy Saxo.

Zdaniem analityków Saxo ciężko ignorować geopolityczne zmiany, które zachodzą na świecie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wcale nie jest wykluczony scenariusz, że wkraczamy w erę "globalnej gospodarki wojennej".

I wojna światowa (też) nie miała prawa dojść do skutku

Wszystkim, którym wydaje się to być nieprawdopodobne, analitycy Saxo pragną przypomnieć, że w 1910 r., czyli zaledwie cztery lata przed wybuchem I wojny światowej, bestsellerem była książka "Wielka iluzja", której autor dowodził, że nie ma możliwości, aby Europa ponownie uwikłała się w poważną wojnę.

Norman Angell dowodził, że wojny światowej nie będzie, bo taki scenariusz wyklucza proces globalizacji, który prowadzi do wzajemnej ścisłej gospodarczej współpracy między krajami. W 1913 r. drukowano już czwarte wydanie "Wielkiej iluzji", a gdy wojna w 1914 r. wybuchła, jadący na front żołnierze byli z kolei przekonani, że potrwa najwyżej parę miesięcy.

Ekonomiści nie mają wątpliwości: jesteśmy słabi w przewidywaniu przyszłości

Jak wskazuje ekonomia behawioralna, bardzo źle nam wychodzi szacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń, szczególnie jeśli chodzi o ekstremalne sytuacje, w jakie obfitują rynki finansowe. Podejmując decyzje, często nie doceniamy lub w ogóle nie zauważamy realnie istniejącego ryzyka, z drugiej strony przeszacowując prawdopodobieństwo innych zdarzeń. Mając to na uwadze, może warto wziąć pod uwagę szokujące prognozy Saxo Bank bardziej, niż na pierwszy rzut oka na to zasługują.

Trzy z Szokujących Prognoz na 2023 rok dotyczą możliwej reakcji Europy na inwazję Rosji na Ukrainę, w którą zresztą mało kto w Europie wierzył, mimo ostrzeżeń ze strony prezydenta USA Joe Bidena i informacji o gromadzących się przy granicy z Ukrainą rosyjskich wojskach. Oto poszczególne prognozy Saxo:

1. Koalicja miliarderów tworzy gigaprojekt w sektorze energetycznym

W 2023 r. właściciele największych spółek technologicznych i inni miliarderzy-technofile tworzą gigakonsorcjum, które ma na celu przyspieszenie rozwoju infrastruktury energetycznej, zwiększenie mocy, obniżenie cen i przyspieszenie procesu przejścia na zieloną energię. W przypadku realizacji takiego scenariusza zyskują na wartości giełdowej spółki, które będą brać udział w tworzeniu tego gigaprojektu.

2. Prezydent Francji Macron podaje się do dymisji, władzę przejmuje proputinowska prawica

W czerwcu 2022 r. partia prezydenta Emmanuela Macrona i jego sojuszników straciła zdecydowaną większość w parlamencie. Scenariusz Saxo na 2023 r. prognozuje, że z powodu braku możliwości wprowadzania w życie swojego programu Macron ustąpi, a władze przejmie znana z proputinowskich sympatii skrajna prawica kierowana przez Le Pen. To byłoby nowe wyzwanie dla UE i czynnik, który mógłby ciągnąć na naszym kontynencie w dół wyceny aktywów.

3. Złoto osiąga rekordową cenę 3000 dolarów

Wyobraźmy sobie, że amerykański Fed w 2023 r. dokonuje tzw. piwotu i wraca do luźnej polityki monetarnej, np. z powodu kryzysu na rynku obligacji. Równocześnie Chiny rezygnują z polityki zero COVID. Ożywienie gospodarcze w Chinach powoduje wzrost ceny surowców, co z kolei powoduje kolejny skok inflacji na całym świecie.

W warunkach słabnącego dolara bardzo szybko w górę idzie złoto, a ten marsz dodatkowo przyspieszają geopolityczne napięcia między NATO i Rosją czy USA i Chinami. W rezultacie w 2023 r. złoto pokonuje granicę 2000 dolarów, jak gdyby w ogóle jej nie było, osiągając co najmniej poziom 3 000 dolarów.

4. Powstają unijne siły zbrojne

Po inwazji Rosji na Ukrainę, a wcześniej, gdy prezydent USA Donald Trump w swoich wypowiedziach podważał sens istnienia NATO, głośniej zaczęło się mówić o potrzebie utworzenia wspólnych sił zbrojnych Unii Europejskiej, które mogłyby reagować na występujące zagrożenia niezależnie i bez pomocy ze strony USA.

Czwarta Szokująca Prognoza na 2023 r. zakłada, że UE postanowi stworzyć taką armię w nadchodzącym roku. "W dramatycznym posunięciu państwa członkowskie UE postanowią do 2028 r. ustanowić unijne siły zbrojne. W celu stworzenia kompletnych i dyspozycyjnych lądowych, morskich, powietrznych i kosmicznych jednostek operacyjnych, finansowanych z wydatków w łącznej wysokości 10 bilionów euro rozłożonych na 20 lat, zostaną wyemitowane unijne obligacje finansowane przez każde z państw członkowskich. Mocno pogłębi to rynek unijnego długu publicznego, równocześnie powodując silne umocnienie euro na skutek olbrzymiego impulsu inwestycyjnego" – prognozuje Saxo. Przy takim scenariuszu zyskiwać mogą też spółki z sektora zbrojeniowego, a ponieważ w ostatnim czasie złoty podąża za euro, może umocnić się także nasza rodzima waluta.

5. Pierwszy kraj zakazuje produkcji mięsa

Aby osiągnąć cel zerowych emisji netto do 2050 r., spożycie mięsa musi zostać zmniejszone do 24 kg na osobę rocznie, w porównaniu z obecną średnią OECD wynoszącą około 70 kg.

Prognoza Saxo zakłada, że w 2023 r. co najmniej jeden kraj zdecyduje się na wprowadzanie na coraz większą skalę wysokich podatków od mięsa, począwszy od 2025 r. Ponadto zacznie dążyć do całkowitego zakazu krajowej produkcji mięsa pochodzenia zwierzęcego z celem wyznaczonym do 2030 r. Taki scenariusz to m.in. okazja na zwiększenie zysków dla wszystkich producentów różnego rodzaju zamienników mięsa.

6. Wielka Brytania przeprowadza referendum ws. odwołania brexitu

Rząd premiera Rishi Sunaka upada, a lider zwycięskiej Partii Pracy Keir Starmer popiera drugie referendum w sprawie ponownego przystąpienia do Unii Europejskiej na zasadach porozumienia zawartego przed pierwotnym referendum w 2016 r. Rząd laburzystów przejmuje władzę w III kwartale 2023 r., a 1 listopada 2023 r. w referendum w sprawie odwrócenia brexitu wygrywają zwolennicy ponownego przystąpienia do Unii.

Saxo szacuje, że w takim scenariuszu w 2023 r. funt umocni się do euro o 10 proc. i do franka o 15 proc. w związku z oczekiwanym impulsem dla londyńskiego sektora usług finansowych.

7. Wprowadzenie kontroli cen w celu ograniczenia inflacji

W 2023 r. w ocenie analityków Saxo należy się spodziewać coraz większej kontroli cen, a nawet płac. Jednak skutek może być odwrotny od zamierzonego. Kontrolowanie cen bez walki z przyczyną inflacji tylko spowoduje jej wzrost, a dodatkowo doprowadzi do znanych w Polsce z lat osiemdziesiątych XX wieku problemów z pustymi półkami. Wpływ na rynek ma być podobny, jak w jednym z poprzednich scenariuszy, czyli możemy się m.in. spodziewać, że do 3000 dolarów za uncję wzrosną ceny złota.

8. OPEC+ i Chindie wychodzą z MFW

To bez wątpienia jeden z wojennych scenariuszy. Kraje niebędące sojusznikami Stanów Zjednoczonych odchodzą od dolara jako głównej waluty w wymianie międzynarodowej i wystąpią z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Bezpośredni wpływ na rynek byłby zdaniem analityków Saxo taki, że banki centralne krajów niebędących sojusznikami Waszyngtonu znacznie zmniejszą swoje rezerwy dolarowe, rentowność amerykańskich obligacji skarbowych gwałtownie wzrośnie, a kurs dolara spadnie. Takie rozwiązanie pogłębiłoby też podział świata na dwa zwalczające się obozy, gdzie z jednej strony znalazłyby się USA, Unia Europejska i Japonia, a z drugiej Chiny, kraje arabskie, Rosja i Indie. Stałoby się to pewnie ze wszystkimi możliwymi negatywnymi konsekwencjami, choć wielu ekspertów wyraziłoby wątpliwość, czy np. Indie są skłonne do sojuszu z Chinami.

9. Japonia wprowadza sztywny kurs USD/JPY na poziomie 200

Gdy 2022 r. przejdzie w 2023 r., presja na jena i japoński system finansowy ponownie się nasili. Gdy para USD/JPY przekroczy poziomy 180 jenów za dolara, a publiczne protesty przeciwko mocno rosnącej inflacji osiągną punkt kulminacyjny, Japonia podejmie niestandardowe działania. Po pierwsze, tymczasowo ogłoszona zostanie dolna granica dla kursu jena na poziomie 200 jenów za dolara. Równocześnie dokonany zostanie reset systemu finansowego Japonii.

Dług publiczny spadnie do 100 proc. PKB, czyli o ponad połowę. Stopa referencyjna Banku Japonii zostanie podwyższona do 1,00 proc., banki w razie potrzeby zostaną dokapitalizowane, a zachęty podatkowe sprawią, że biliony jenów powrócą na japońską ziemię.

W konsekwencji realny PKB Japonii spadnie o 8 proc., jednak reset ten przywróci Japonię na stabilną ścieżkę i ustanowi atrakcyjny model reagowania w przypadku podobnego kryzysu, który nieuchronnie uderzy w Europę, a ostatecznie nawet w Stany Zjednoczone.

10. USA i Unia biorą się za raje podatkowe

Szacuje się, że raje podatkowe kosztują rządy od 500 do 600 miliardów dolarów rocznie w postaci utraconych wpływów z podatku od osób prawnych. W miarę dalszego pogłębiania się mentalności gospodarki wojennej w 2023 r., rządy przeszukują wszelkie dostępne potencjalne źródła dochodów i znajdują łatwe rozwiązania w postaci regulacji rajów podatkowych.

W 2023 r. OECD wprowadzi pełny zakaz dotyczący największych rajów podatkowych na świecie. Taki zakaz wstrząśnie całą branżą private equity i venture capital, zamykając znaczną część tego ekosystemu. To wedle szacunków Saxo spowoduje, że wyceny notowanych na giełdzie spółek private equity zostaną obniżone o 50 proc.

