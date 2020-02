Poczta Polska i Żabka wspólnie idą po rekord

Sklepy sieci handlowej oczywiście to nadal dodatek, najwięcej paczek przechodzi przez placówki Poczty Polskiej. Co oczywiście wynika z tego, że Żabki są mniejsze, a właściwie - ze względu na to, że są sklepami - mają po prostu mniej miejsca na przechowywanie przesyłek. Jednak brak miejsca nie jest wielkim problemem, większość przesyłek dostarczanych do Żabek jest odbierana przez klientów w tym samym dniu.