Poczta Polska szuka kilkuset pracowników. Oto jakie stawia warunki

Poczta szykuje się na święta

"W tym roku poszukujemy nawet kilkuset osób . Poszukiwani są pracownicy do sortowni, kierowcy do i powyżej 3,5 tony oraz kurierzy doręczający przesyłki na terenie całego kraju" - podała spółka.

Wskazała też, że listopad i grudzień to okres największego ruchu w obszarze e-commerce.

"Ze względu na przypadające święta, tj. Mikołajki, Boże Narodzenie i Sylwester, klienci na całym świecie wpadają w wir zakupów. Dla firm logistycznych i kurierskich, w tym Poczty Polskiej, oznacza to wzmożony ruch i obsługę rekordowej liczby zamówień. Aby sprawnie podołać tym wyzwaniom, potrzebne są dodatkowe ręce do pracy – do sortowania, transportu i doręczania przesyłek" - przekazała spółka.