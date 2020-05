Poczta Polska w ogonie Europy, jeżeli chodzi o dostarczanie przesyłek na czas

Na co dzień PP posiada łącznie ok. 30 tys. listonoszy i kurierów. Jak wskazuje gazeta, taka liczba pozwala liczyć na to, że operator poradzi sobie z zadaniem dostarczenia ponad 30 mln pakietów wyborczych do wszystkich głosujących Polaków.

Rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek w rozmowie z gazetą jednak uspokaja i tłumaczy, że pakiety wyborcze nie mają określonego terminu doręczenia "do jakiegoś dnia po dniu nadania", ale muszą trafić do wyborców "w określonym przedziale czasu".

O atmosferze wewnątrz Poczty Polskiej i przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych przez operatora pocztowego od kilkunastu dni informuje redaktor money.pl Jakub Stasiak. Dotarł on m.in. do pisma, w którym zarząd PP prosi pracowników o to, by nie ujawniali informacji wewnętrznych podmiotom niezwiązanym z Pocztą.