Podatek handlowy w Polsce. Jest opinia rzecznika generalnego TSUE

"W przedłożonych dzisiaj opiniach rzecznik generalna Juliane Kokott zaproponowała, aby Trybunał oddalił odwołania Komisji i utrzymał w mocy wyroki Sądu" - czytamy dalej. To oznacza, że Kokott proponuje, by TSUE przyznał racje krajom członkowskim, a nie Komisji Europejskiej.

Podatek handlowy. Nie łudźmy się: będzie drożej

Z takim wyrokiem nie zgadza się Komisja, która odwołała się właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie to on decyduje, co z podatkiem handlowym w Polsce.