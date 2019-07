Podatek handlowy w Polsce. KE odwołuje się do TSUE

Jest odwołanie Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu Unii Europejskiej. Ten ostatni orzekł niedawno, że Polska ma prawo zastosować podatek od handlu detalicznego, a KE popełniła błąd, uznając go za niedozwoloną pomoc publiczną.

Rząd specjalną ustawą już w 2016 zawiesił obowiązywanie nowej daniny ściąganej od sklepów do końca 2019 roku, jednak - po korzystnym wyroku z maja - planował przywrócić go jeszcze w tym roku, mowa była o nawet o wrześniu. Swoim odwołaniem do TSUE, KE odwlekła ten proces.