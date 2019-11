Podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Nowe przepisy wcale nie pomogły spadkobiercom

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady rozliczenia sprzedawanych mieszkań, domów i działek, które zostały uzyskane w spadku. Regulacja miała być bardziej korzystna dla spadkobierców, ale muszą oni uważać na istotne ograniczenie. Jeśli bowiem dojdzie do działu spadku i otrzymają więcej niż ich pierwotny udział w dziedziczonej nieruchomości, muszą zastosować niekorzystne zasady rozliczenia, co ostatecznie prawdopodobnie skończy się zapłatą podatku – informuje "Rzeczpospolita".

Według stanu po 1 stycznia 2019 r. decyduje moment nabycia nieruchomości przez spadkobiercę. Jeśli jednak w wyniku działu spadku udział danej osoby został powiększony, to mamy do czynienia z nowym nabyciem. Spadkobierca musi więc porównać wartość udziałów otrzymanych w drodze dziedziczenia ustawowego z tym, co dostał w wyniku działu spadku. "Rzeczpospolita" wyjaśnia, że przy sprzedaży nieruchomości powstanie przychód "w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze działu spadku". Ten przychód musi on wykazać w rocznym zeznaniu i po odjęciu kosztów zapłacić od dochodu 19-proc. podatek.