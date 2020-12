Podatek razy dwa. Oto reforma PiS w praktyce

Mizantrop 16 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

UWAGA !!! To tak samo, jak można nazwać jednoosobowa dzialalność gospodarcza przedsiębiorstwem !!! To jakis absurd !!! Ale spieszę sie wam wyjaśnić dlaczego tak nazwano hucznie jednoosobowa dzialalność gospodarcza, bo trzeba odprowadzać wysokie podatki VAT do skarbu państwa polskiego w wysokości 23%. Ae jak juz pójdziesz do banku po kredyt jako ten przysłowiowy przedsiębiorca i chcesz zadluzyc sie na rozwój swojej firmy, to bankowcy smieja sie z takich przedsiębiorców i pukają sie po głowie,co najwyżej moga dac ci na rozwój firmy 50 000 tys złotych. To jest system typowo mafijny !!!