Podatek VAT. Kościński o jego obniżce: "nie ma dyskusji"

W rozmowie z dziennikiem Kościński był pytany m.in. o to, jak rząd zamierza rozruszać gospodarkę po trwającym kryzysie. Dziennikarze chcieli się dowiedzieć, czy Polska pójdzie śladem Niemiec i także zdecyduje się na czasowe obniżenie stawek podatku VAT .

- Już obniżyliśmy VAT punktowo, np. do zera w odniesieniu do płynów do dezynfekcji rąk i części wyrobów medycznych. Ale o obniżce wszystkich stawek VAT nie ma dyskusji - jasno zadeklarował szef resortu finansów. Zapewnił też, że nie ma tematu zmian i cięć w programach socjalnych typu 13. i 14. emerytury.