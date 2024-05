Podróżowała na krańce świata. W Polsce walczy z wielkim problemem. "Chcemy mówić o zdrowiu psychicznym otwarcie"

Nagroda Specjalna Money.pl za nagłaśnianie problemu młodych ludzi

Dzięki zaangażowaniu fundacji oraz wielu osób projekt ten znacząco nagłośnił on problem kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program oferuje m.in. zajęcia dla szkół i jest kierowany udział zarówno do uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

Problem, który dotyka nawet miliona młodych ludzi

System wczesnego reagowania ma pomóc młodym ludziom

Zdrowie psychiczne młodych kluczem dla gospodarki

– (To dlatego – przyp. red.), bo my wierzymy w społeczną odpowiedzialność biznesu. I muszę tu powiedzieć, że póki co się to sprawdza, ale dzisiaj tu usłyszałam, że w Polsce jest najlepiej od czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Zakładam więc, że środków w biznesie nie zabraknie, na co bardzo liczymy. "Money", no cóż, są potrzebne, żeby robić dobre rzeczy i zmieniać świat na lepsze – podsumowała.