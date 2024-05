Prężne startupy, wybitni przedsiębiorcy. Oto zdobywcy Nagrody Money.pl

Kolejna była kategoria Technologia Roku, gdzie zwyciężyła firma QNA Technology. Polski startup, notowany na giełdzie NewConnect, to jeden z pionierów produkcji kropek kwantowych - emitujących światło niebieskie - czyli innowacyjnego półprzewodnika wykorzystywanego m.in. do rozwoju wyświetlaczy nowych generacji. Spółka zakończyła proces budowy pierwszej wersji eksperymentalnej Pilotażowej Linii Syntezy kropek kwantowych. W grudniu miała debiut na NewConnect. Rynek tych produktów ma być wart ok. 150 mld dol., a wrocławska spółka sprzedała pierwsze rozwiązania do działów B+R producentów sprzętu.