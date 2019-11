Podziemie adopcyjne zejdzie jeszcze głębiej. Zaostrzenie przepisów

Biologiczna matka ma 28 lat, a ojciec 40. Piotr wraz z prawdziwą życiową partnerką od lat próbowali in vitro - bezskutecznie. Wymyślili inny sposób, prawdziwa partnerka ma przysposobić dziecko Piotra, gdy przed sądem udowodnią, że Joanna na matkę się nie nadaje. W myśl nowych przepisów całej trójce groziłoby do 5 lat więzienia.

Proces w sądzie i groźba więzienia wymaga jednak tego, by sprawa wyszła na jaw. A tu żadna ze stron nie jest tym zainteresowana i będzie grać swoją rolę do końca. To z kolei sprawia, że podziemie adopcyjne tylko się pogłębi. Zdaniem ekspertów, ostrzejsze kary nie rozwiążą narastającego problemu. Resort sprawiedliwości szacuje, że w Polsce każdego roku dochodzi do ok. 2 tys. nielegalnych adopcji, przy mniej niż 3 tys. legalnych.