Pokazy garnków mimo pandemii. Firmy nic sobie nie robią z przepisów

- Na spotkaniu przedstawimy sposoby na zdrowe przyrządzanie posiłków, dla każdego uczestnika mamy też przewidziany upominek. Przyzna pani, że to ciekawa propozycja? Na jaki adres mogę wysłać zaproszenie? - kobieta w słuchawce brzmi jak automat. Nie przyjmuje żadnych argumentów.

Taki telefon odebrała w tym tygodniu jedna z mieszkanek małej miejscowości na Dolnym Śląsku. - Powiedziałam, że w obecnej sytuacji epidemicznej takie zaproszenia to już gruba przesada. Pani nic sobie z tej uwagi nie robiła i kontynuowała swój wywód. Chciała, żebym przyszła do jednego z hoteli w sąsiedniej miejscowości na specjalny pokaz. W szczycie epidemii! - mówi nam pani Beata.

Nie kryje przy tym zdenerwowania. - Nawet nie pamiętam, czy się przedstawiła. I czy podała nazwę firmy. Mam tylko numer telefonu, z którego do mnie dzwoniła - przyznaje kobieta.

Zbijają majątki na cudzym nieszczęściu. UOKiK ostrzega

Co ciekawe, mniej więcej o tej samej porze telefon z podobnego numeru otrzymał syn pani Beaty. - Nie odebrałem, bo od razu czułem, że to naciągacze. Kto inny miałby do mnie dzwonić z numeru stacjonarnego, na dodatek z Poznania? - mówi pan Jacek. Gdy odsłuchał kilkusekundowe nagranie na poczcie głosowej, usłyszał jedynie szum rozmów w tle. - Ewidentnie jakieś call center - opowiada.