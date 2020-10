Polacy dostali 2 mln dolarów na rozwój biznesu. Wśród inwestorów rodzina Richarda Bransona

Airly powstało w 2016 roku w Krakowie jako dzieło absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej. Stworzyli sieć sensorów, które dokonują w czasie rzeczywistym pomiarów jakości powietrza. Miała to być odpowiedź na problem smogu, z którym stolica małopolski od lat musi się mierzyć.

Dalszy rozwój polskiego startupu zależał od pozyskania nowych pieniędzy na inwestycje. I to się udało. Przedstawiciele Airly pochwalili się 2 mln dolarów. Na kwotę blisko 7,5 mln zł złożyli się inwestorzy związani z takimi firmami jak Virgin, Spotify czy Henkel.

Żółte i czerwone strefy. Firmy mają problem

Mowa m.in. o rodzinie sir Richarda Bransona (twórcy Virgin). W tym gronie znalazła się też Sophia Bendz (była szefowa marketingu w Spotify), Martin Tajur (założyciel Pipedrive), Konstantin von Unger (Henkel), Piotr Jakubowski (ex-CMO Gojek) czy dr Ron Dembo (założyciel Algorithmics Inc. oraz Zerofootprint).

- Zanieczyszczenie powietrza to temat, który wymaga większej uwagi i zaangażowania. To jedno największych zagrożeń dla zdrowia na całym świecie - tłumaczy inwestor.

- Według danych WHO 9 na 10 ludzi na świecie oddycha skażonym powietrzem. Naszą rolą jest dostarczanie społecznościom na całym świecie najbardziej rzetelnych i aktualnych danych o naturze zanieczyszczeń. Wiedza i zrozumienie przyczyn zanieczyszczeń powstających w naszym otoczeniu to pierwszy krok do skutecznej walki z problemem - podkreśla szef i współzałożyciel Airly Wiktor Warchałowski.