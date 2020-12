Polacy kupują telewizory. Masowo. To efekt pandemii

Choć coraz więcej Polaków deklaruje, że w domu nie ma telewizora, to nie widać tego w ogólnopolskich danych.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", sprzedaż od kilku lat utrzymuje się w zasadzie na jednakowym poziomie. Każde 12 miesięcy to około 2,1-2,4 mln nowych odbiorników, które pojawiają się w polskich domach lub firmach.

Wszystko przeniesie się zatem na przyszły rok. - Jeśli nie zakłóci tego pandemia, to w 2021 r. będą się odbywały dwie imprezy sportowe – Euro oraz igrzyska olimpijskie. A z doświadczenia wiemy, że generują one wyższą sprzedaż telewizorów - mówi "GW" Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska.

Co kupujemy? Przede wszystkim Polacy wychodzą z założenia, że im większy ekran, tym lepiej. Na telewizor wydają więc średnio 2,5-4 tys. zł, ale nie robią tego często. Zazwyczaj na wymianę odbiornika decydujemy się raz na 7 lat.

- Praktycznie nie sprzedają się już telewizory bez funkcji smart TV. To może być sygnał, że widz coraz częściej odwraca się od tradycyjnej telewizji, chętniej sięga po Netflixa, HBO GO, Iplę czy Playera - mówi "GW" Kamil Szwarbuła z x-kom.pl.

Nie zmienia to faktu, że więcej telewizorów w polskich domach to potencjalnie więcej abonentów. A więc więcej osób powinno płacić abonament rtv.

A te w przyszłym roku będą wyższe. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała, że od 2021 roku zmienią się wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Za radio trzeba będzie zapłacić 50 gr więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.