Polacy kupują więcej niż kiedykolwiek. Ale wysoka inflacja zostawiła ślad

Kok 40 min. temu

No cóż 12% od roku 2019 czyli wzrost pensji 12% dzielimy na 3 równa się 4% wzrost pensji brutto. Pytanie o ile wzrosły czynsze koszty ogrzewania prąd i inne składniki utrzymania mieszkania np tona węgla 2019 rok około 900 zł teraz 1400 zł Ziemniaki 2019 rok to 0,8 zł do 1,2. Teraz Gliwice targ 3,5 zł do 4,5 zł rolnicy bezpośrednio nawet widziałem 6 zł