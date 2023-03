Polacy na zderzeniu czołowym z Unią. Nie zgadzamy się na zakaz aut spalinowych

Nad zakazem sprzedaży aut spalinowych do 2035 r. już 7 marca pochyli się Rada Unii Europejskiej , w skład której wchodzą ministrowie państw członkowskich. Wcześniej zakaz został już uchwalony przez Parlament Europejski , stosunkiem głosów 340 do 279 (przy 21 głosach wstrzymujących).

Polacy przeciwko zakazowi sprzedaży aut spalinowych

Powstanie wielka koalicja przeciwko zakazowi?

"Dziennik Gazeta Prawna" podał w ostatnich dniach, że rząd Niemiec tworzy koalicję państw, które miałyby powstrzymać przyjęcie zakazu. Zablokować go mogą państwa reprezentujące łącznie ponad 35 proc. ludności UE plus jedno państwo .

Z ustaleń dziennika wynika, że po stronie Niemiec opowiedziały się już Włochy . Poparcie dla koalicji rozważa też Francja . Sojusz tych trzech państw dawałby 47 proc. ludności UE. Do większości brakowałoby zatem jednego kraju. Języczkiem u wagi w tym wypadku mogą okazać się Bułgaria lub Polska, które też mogłyby być chętne przyłączyć się do koalicji.

Szczególnie że Warszawa od dawna krytykuje unijne plany redukcji emisji, w tym m.in. pakiet "Fit for 55". Minister klimatu Anna Moskwa przed kilkunastoma tygodniami stwierdziła, że pakiet "w całości jest dla Polski bardzo wymagający, trudny, a wręcz niemożliwy do osiągnięcia" .

Nadchodzi Europejski Zielony Ład

A w skład wspomnianego pakietu ma właśnie wejść zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 r. Całość natomiast jest elementem szerszego planu nazwanego "Europejskim Zielonym Ładem". Celem "Fit for 55" jest zredukowanie emisji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990. Dodatkowo zakłada on też, że 40 proc. produkowanej energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.