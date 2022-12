Polacy oszczędzają, ale nie na wszystkim. Oto "efekt szminki"

Branża beauty z zadłużeniem, ale i tak nie jest źle

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK zaległe zadłużenie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w październiku 2022 r. wyniosło 109 mln zł. To wzrost o 7,5 proc. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym.

- Mimo że szeroko pojęta branża beauty zanotowała 7,5-proc. wzrost zaległości, to na tle całego sektora usług polskiej gospodarki, wypada wyjątkowo dobrze - ocenił Grzelczak.

- Skala przyrostu przedawnionego zadłużenia jak w soczewce pokazuje nie tylko to, które branże mierzą się z największą presją kosztową, ale także to, na czym Polacy chcą oszczędzać, a gdzie wydatków nie ograniczają – wyjaśnił.

Wysoka inflacja. Polacy oszczędzają, ale nie na wszystkim

Z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że wydajemy na ten cel więcej niż np. na kulturę, rozrywkę, wyjścia do restauracji, siłownię czy krótkie wyjazdy. Co trzeci respondent (33 proc.) wydaje na fryzjera i kosmetyczkę tyle samo, 17 proc. pytanych zdecydowało się przeznaczać na ten cel więcej (wzrost o 7 pkt. proc.); a 26 proc. podjęło decyzję, by wydatki na poprawę wyglądu tymczasowo ograniczyć.