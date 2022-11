Walka z inflacją oznacza wyższe bezrobocie? "Absurd". Leszek Balcerowicz odpowiada prezesowi PiS

– Jarosław Kaczyński wciska ludziom ciemnotę – stwierdził prof. Leszek Balcerowicz. To jego odpowiedź na słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził, że ostra walka z inflacją wiązałaby się ze wzrostem bezrobocia. W ocenie ekonomisty i byłego polityka takie twierdzenie to "absurd". Przyznał zarazem, że wskaźnik wzrostu cen dałoby się dość szybko sprowadzić do celu.