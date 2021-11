Polacy sami nakręcają spiralę cenową. BIEC: "chcą zdążyć z zakupami przed inflacją"

dzieło Mateus... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Rosnące koszty produkcji to dzieło rządu a dokładnie Mateuszka. Nakładanie coraz to nowych podatków, danin czy opłat miało napełnić budżet. Rząd jednocześnie cały czas działał proinflacyjnie bo to dodatkowy podatek. Rozdawał pieniądze na socjal przez co mógł rządzić a dzisiaj mamy górę "pustego" pieniądza i zarżniętą gospodarka. "Polski Wał" od 1 stycznia dobije to co jeszcze funkcjonuje.