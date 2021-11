Inflacja najwyższa od 20 lat. Dwucyfrowo drożeją nie tylko paliwa i prąd, ale też drób i cukier

Ceny paliw, energii i żywności

Komentarze ekonomistów

Jak najnowsze dane GUS oceniają eksperci? Analizują je m.in. w kontekście przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w odniesieniu do stóp procentowych. To właśnie wysoka inflacja skłoniła bankierów z NBP w ostatnich dwóch miesiącach do zdecydowanego zwiększenia oprocentowania w bankach.

Według ekonomistów Banku Pekao, na najbliższym posiedzeniu RPP w grudniu dojdzie do trzeciej z rzędu podwyżki stóp . Spodziewają się, że główna stawka wzrośnie o 0,5-0,75 pkt. proc. Ma to na celu wyhamowanie inflacji w dłuższej perspektywie czasu.

Co to oznacza? Przez ostatnie ponad dwa lata usługi drożały znacznie szybciej niż towary. W 2020 roku miało to związek m.in. z restrykcjami koronawirusowymi. Mocno szły w górę ceny m.in. usług fryzjerskich czy medycznych. Teraz do tak sporych podwyżek dorównały już towary.