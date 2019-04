Polacy w 2018 roku wydali na gry ponad 2 mld zł. Jesteśmy drugim rynkiem w regionie

W 2018 roku Polacy wydali na gry wideo 2 mld 57 mln 700 tys. zł - wynika z raportu Newzoo i Wargaming. To oznacza, że zapłaciliśmy o blisko 150 mln zł więcej niż rok wcześniej. A prognozy zakładają, że wzrostowy trend utrzyma się w kolejnych latach.

W stosunku do poprzednich lat prawie wszystkie segmenty pokazały wzrosty. Największe obroty w 2018 roku notowały gry mobilne na smartfony (+12,49 proc.), następne były gry na komputery osobiste (+4,66 proc.). Gry konsolowe zbliżyły się do tych na komputery osobiste i podobnie jak w przypadku gier mobilnych na smartfony wykazały się dużą dynamiką wzrostu (+8,12 proc.).

Czytaj więcej : QubicGames wyda co najmniej 24 gry w bieżącym roku

- Rok 2019 będzie jeszcze lepszy, a ma to związek z systematyczną popularyzacją gier w społeczeństwie oraz nowymi metodami dotarcia do odbiorców. Streamingi, abonamenty na tytuły poszczególnych wydawców, większe zaangażowanie właścicieli platform oraz kluczowych studiów deweloperskich i wydawców w Polsce czy wciąż rosnący eSport. To wszystko sprawia, że wirtualna rozrywka jest coraz powszechniejsza, zrozumiała i dostępna dla statystycznego Polaka - podkreśla Konrad Rawiński.