QubicGames wyda co najmniej 24 gry w bieżącym roku

"Koncentracja na wydawaniu gier na konsole i ugruntowanie pozycji światowego Premium Indie Game Publisher'a - to dwa filary nowej strategii QubicGames na najbliższe lata. Tylko w 2019 r. spółka chce wydać co najmniej 24 gry. Firma zdradziła również szczegóły kampanii marketingowej z okazji 15-lecia istnienia" - czytamy w komunikacie.

W bieżącym roku QubicGames zamierza wydać co najmniej 24 gry na wyżej wspomniane konsole i utrzymać tendencję wzrostową w roku kolejnym, publikując ponad 30 gier. Kluczową platformą dla spółki pozostanie Nintendo Switch, na której planowane są publikacje gier zarówno w modelu premium, jaki i Free2Start / Free2Play. Celem wydawcy jest dotarcie do ponad 3 mln unikalnych użytkowników japońskiej konsoli do końca 2019 roku, wskazano również.