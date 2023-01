Polacy zadłużyli się na święta. Na początku roku odbije im się to czkawką

Diana Borowiecka z BIG InfoMonitor zwróciła uwagę, że odczuwanie skutków nadmiernych wydatków świątecznych deklaruje 47 proc. Polaków. To 3 pp. więcej niż w 2021 r. 22 proc. z nich będzie odczuwać problemy finansowe do miesiąca. 19 proc. z kolei – od dwóch do trzech miesięcy po świętach.