ERIF – rejestr dłużników – jak działa i jakie ma znaczenie?

Czym jest ERIF?

Do czego służy ERIF?

Do ERIF wierzyciele mogą wpisywać swoich dłużników, nie tylko tych nierzetelnych, ale i terminowo spłacających swoje zobowiązania. Jeśli chodzi o negatywne dane, to zgodnie z ustawą do bazy ERIF wpisany może być każdy konsument, który nie spłacił na czas zobowiązania w wysokości co najmniej 200 zł, a opóźnienie wynosiło minimum 30 dni. Konsument musi być wcześniej poinformowany o zamiarze wpisania do BIG-u, co samo w sobie może być wystarczającą motywacją do spłaty długu.

Ponadto, jeśli chodzi o przedsiębiorców wpisywanych z negatywną adnotacją do ERIF, to ich dane mogą zostać zapisane, jeśli podstawą zobowiązania jest określony stosunek prawny, np. umowa lub tytuł wykonawczy, zadłużenie wynosi minimum 500 zł i okres przeterminowania wynosi co najmniej 30 dni. Do dłużnika wierzyciel musi wysłać listem poleconym wezwanie do zapłaty co najmniej na 30 dni przed dopisaniem go do rejestru dłużników ERIF.