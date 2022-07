Polak-pracoholik. Nawet na wakacjach. Jesteśmy tu w czołówce

Na "wczasach po polsku" wielu z nas nie potrafi się wyłączyć i wypoczywać. Polacy są w gronie czterech (na 15 badanych) narodów, w których odsetek pracujących w czasie wyjazdów wakacyjnych jest najwyższy i stanowi 32 proc. – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Wyprzedzają nas wyłącznie Portugalczycy (39 proc.), ex aequo są Amerykanie, a dalej Australijczycy (31 proc.).

Polacy dostosowują swoje wydatki na wczasy do otoczenia gospodarczego, czyli wysokiej inflacji i rosnących ceny paliw – podkreśla PIE w najnowszym "Tygodniku gospodarczym". Powołuje się na czerwcowy raport Związku Banków Polskich (ZBP) "Wakacje Polaków w trudnych czasach".

Chętniej spędzimy wakacje w kraju

Jak wygląda rewidowanie urlopowych planów ? Większość, bo 61 proc. badanych, o których mowa w raporcie ZBP, zamierza spędzić wakacje w kraju. Za granicę wyprawi się mniej niż co piąty zapytany (18 proc.).

Z sondażu Ipsos dla Europ Assistance Survey wynika, że na stygnący entuzjazm związany z wakacjami wpływa przede wszystkim inflacja. Dotyczy to zarówno Europejczyków (69 proc.), jak i Kanadyjczyków (70 proc.) oraz Australijczyków (63 proc.) i Amerykanów (62 proc.).

Tak inflacja wpłynie na nasze wakacje

Po drugie, rośnie deklarowana kwota, którą badani przeznaczą na wypoczynek. W tym roku jesteśmy gotowi średnio wydać 1358 zł na osobę, co oznacza wzrost o 11,1 proc. w stosunku do poprzedniego roku, co oznacza, że Polacy są świadomi, że na wczasy trzeba w tym roku wydać więcej.