"Policjantom się przelało". Oto konsekwencje akcji "Lucyna"

W głowach się poprzewracało. Państwo powinno zrobić jak na zachodzie czyli ucywilizować czyli: rozmundurować etaty ewidentnie cywilne typu kadrowe księgowe informatycy itd albo całe formacje jak Służba Więzienna, Celnicy. Podnieść wiek emerytalny do min. 60 roku życia jak na zachodzie. Przecież to patologia że policjanci odchodzą na emeryturę po 15 latach i ze świadczeniem idą np. do celno - skarbowych gdzie dostają drugą kasę jako cywile. Ci co tam tylko pracuja siedza na etatach mundurowych a obok nich emerytowani policjanci na cywilnych i robia to samo. Na zachodzie uprawnienia emerytalne ma policja co codziennie wyciera bruki, jak jest bunt w kryminale wkracza odcina skrzydło albo rozprawia się w całym kryminale bo klawisze to cywile - tak jest np. w Niemczech, Francji itd. U nas kadrowa, księgowa, żywnościowiec, zaopatrzeniowiec czyli ludzie którze widza skazanego przez okno maja uprawnienia emerytalne i po 15 latach ida na emeryturę. W Czechach patologie komuny czyli etaty typowo cywilne w służbach rozmundurowano - czyli z całej formacji SW mundurowymi pozostali tylko strażnicy/klawisze. Tym dano sowite podwyżki że młody z przyjęcia ma tyle co kadrowa z 25 letnim stażem.