Policzyli, ile Polska może zapłacić za późne utworzenie nowego rządu

Wybory do parlamentu wciąż są powodem do różnego rodzaju analiz. Komentatorzy podkreślają, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, ale to Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają szansę utworzyć rząd. Eksperci Credit Agricole zauważają w swoim komentarzu, że nowa ekipa rządowa może mieć pecha związanego z... kalendarzem. Ten może bowiem okazać się wybitnie proinflacyjny.