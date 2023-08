"Politycy PiS zachowują się jak szejkowie z Arabii Saudyjskiej". Miliarder uderza w rząd

"Walka polityczna, zamiast rozwoju"

Muś, przypomniał, że zatrudnia ponad 5 tys. osób. Dlatego niepokoi go to, że "zamiast skupiać się na dalszym rozwoju Polski, rządzący całą uwagę koncentrują na bieżącej walce politycznej. Zajmują się problemami nieistotnymi albo sztucznie przez nich samych kreowanymi".

Marnotrawstwo i pieniądze "z ziemi"

- Jeśli spojrzymy, jakie kadry zarządzają inwestycjami prowadzonymi przez polityków PiS, to nie ma się co dziwić. Pełnomocnikiem rządu ds. strategicznych inwestycji zagranicznych spółek Skarbu Państwa jest Jan Kanthak, 31-letni prawnik, który wcześniej był rzecznikiem prasowym w Ministerstwie Sprawiedliwości i pełnił kilka innych funkcji politycznych. I takiemu człowiekowi powierza się pieczę nad miliardowymi inwestycjami. Jako obywatel chciałbym wiedzieć, jakie on wcześniej realizował inwestycje? Przecież on nawet kiosku z gazetami nigdy nie prowadził - oburzył się Muś.