Politycy znaleźli sposób na inflację? Proponują wprowadzenie obligacji NBP

Sam pomysł może nie jest zły,tylko że...Polacy nie ufają politykom i mają rację, bo w którymś momencie może przyjść taki Donald i powiedzieć "jeżeli ktoś myśłał że to są jego pieniadze to był w błędzie".A co do lokat w bankach,banki są tak napchane sianem z dymania Polaków że mają gdzieś wasze pieniądze na lokatach.Gdyby zmienić prawo bankowe i np banki mogły by pożyczać tylko tyle ile mają w lokatach to wtedy i inflacja by spadła i lokaty były by uczciwie oprocentowane.Ale kto się odważy...