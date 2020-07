Polska drugim europejskim dostawcą towarów dla Niemiec. Wyprzedziliśmy Francuzów i Włochów

W kwietniu br. francuski eksport do Niemiec zmniejszył się o 37,3 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, a włoski o 32,5 proc. W maju sprzedaż tych krajów na rynku niemieckim zmalała odpowiednio o 30,4 proc. i 20,9 proc. rok do roku. Największe spadki w eksporcie do Niemiec notowały natomiast pozostałe trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej: Słowacja, Czechy i Węgry (w kwietniu przekraczały one 40 proc., a w maju aż 30 proc. rok do roku).