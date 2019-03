Polska Fair Play. Robert Gwiazdowski wystartował z nowym ugrupowaniem

- Socjaliści mają ze mną problem, bo ja wiem na czym polega ciężka praca. Mam prawo wam powiedzieć – mogłem ja, możecie i wy! – mówił Gwiazdowski. Jak dodał, wystarczy chcieć. - No i wystarczy, by państwo wam tyle nie zabierało – podkreślił.

- Prawie 70 proc. narodowego dochodu wytwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa. Pieszczotliwie nazywane misiami. Dla nich mamy wiadomość. Jak rano zobaczycie za oknem ludzi w kominiarkach, to nie będziecie musieli się modlić: "spraw Panie, żeby to byli bandyci" - żartował Gwiazdowski.

- Nie przyjdziemy po was, że zastosowaliście nie tę stawkę podatku VAT. Bo będzie tylko jedna. Nie przyjdziemy po was, bo w koszty wrzuciliście coś, czego nie powinniście wrzucić. Bo nie będzie kosztów. Będą przyjazne podatki, żebyście nie musieli się nimi przejmować, a zajmowali się tym co robicie. I konkurować za granicą - powiedział do małych przedsiębiorców lider Polska Fair Play.