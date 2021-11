Polska gospodarka rośnie w tempie ponad 5 procent. Jest pozytywne zaskoczenie

wert 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Jaki wzrost gospodarczy? Przecież w tym samym czasie pieniądz stracił na wartości około 6% (inflacja za 3 kwartał). To jeśli mamy wzrost 5,3%, a jednocześnie pieniądz w którym wyrażamy wzrost, zmniejszył swoją wartość o 6% to dla mnie jest recesja 0,7%. Jak to możliwe, że nikt o tym nie mówi i mydli się oczy ludziom, że jest wzrost? Gdyby nie uwzględniać inflacji, można by było wydrukować miliardy pustych złotych, wepchnąć je w gospodarkę i mówić, że jest super wzrost, bo wszystko urosło... to tak nie działa. Zejdźmy na ziemie i podawajmy informacje pełne, a nie oderwane od najważniejszych faktów.