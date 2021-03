Polska przeskoczyła o 25 lat do przodu. W liczbie zgonów

Ponad 480 tysięcy Polaków zmarło w 2020 roku. To zdecydowanie więcej niż średnia z poprzednich lat. Powód? Oczywiście pandemia koronawirusa. I nie mówimy tu tylko o osobach, które zmarły przez COVID-19 lub związane z nimi powikłania.

Do tego doszły jeszcze osoby, które przez obciążenie służby zdrowia nie mogły leczyć się na inne schorzenia. To tzw. ukryte ofiary koronawirusa. Według naszych szacunków liczba takich zgonów mogła sięgnąć 50 tys. osób.

Pod tym względem Polska jest niestety w czołówce krajów europejskich. W całym 2020 roku w naszym kraju, w przeliczeniu na milion mieszkańców, zmarło o 2 tys. osób więcej niż średnio w latach 2015-2019. To daje nam drugie miejsce w Europie, zaraz za Bułgarią, gdzie liczba ta wyniosła 2,2 tys. na milion mieszkańców. Tak wynika z danych Eurostatu i GUS, które zebrali Jakub Lipiński i Bartosz Paszcza z Klubu Jagiellońskiego.

Problem jest jednak znacznie głębszy. I widać to jak w soczewce, gdy spojrzymy na prognozy Głównego Urzędu Statystycznego sprzed lat.

Pesymizm już przed pandemią

Kompleksowe opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego miało odpowiedzieć na pytanie, co wydarzy się z polską demografią do połowy XXI wieku.

Już wtedy prognozy nie były optymistyczne. A wskaźników, które to pokazywały, było mnóstwo. Pierwszy z brzegu - mediana wieku ludności naszego kraju. W 2013 roku wynosiła nieco ponad 39 lat. W 2050 - zdaniem GUS - miała sięgnąć już 52 lat.

A co to oznacza w prostszym języku? Mniej więcej tyle, że w 2013 roku połowa mieszkańców miała mniej niż 39 lat. W 2050 miało to już być o 13 lat więcej.