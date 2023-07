Polska składa skargę do TSUE na Fit for 55. "Walczymy o nasze interesy"

O decyzji polskiego rządu poinformowała na Twitterze szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. "Dalszy ciąg walki o polskie interesy w UE" – stwierdziła.

Polska składa skargę na KE do TSUE

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami dzisiaj jako Polska złożyliśmy pierwszą skargę do TSUE dotyczącego jednego z dokumentów w ramach pakietu Fit for 55. W naszym wniosku wskazujemy, że rozporządzenie LULUCF przyjęto na błędnej podstawie prawnej, dodatkowo naruszając kompetencje państw członkowskich, ingerując w sposób prowadzenia gospodarki leśnej, pomimo braku kompetencji UE w tym zakresie – napisała Anna Moskwa.

Sektor LULUCF (ang. Land use, land use change and forestry) dotyczy użytkowania gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem. Chodzi m.in. o gospodarowanie glebą, drzewami, roślinami, biomasą i drewnem.

Istotną cechą sektora LULUCF jest to, że nie tylko generuje emisje gazów cieplarnianych, lecz może także pochłaniać CO2 z atmosfery. Zatem każde państwo członkowskie powinno utrzymywać równowagę między łączną ilością emisji z tego sektora a pochłanianiem CO2 przezeń generowanym. Przysłużyć się temu mają np. nowe nasadzenia lub lepszy nadzór nad krajowymi lasami, gruntami uprawnymi i użytkami zielonymi.

KE złożyła skargę na Polskę

Co ciekawe, wniosek Polski przypadł na ten sam dzień, co wniosek Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. KE zaskarżyła do TSUE zakaz reklamowania działalności przez apteki na podstawie polskiego Prawa farmaceutycznego.

Zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym członkowie zawodów regulowanych, tacy jak farmaceuci, powinni mieć możliwość korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego w celu promowania swojej działalności. Zarówno dyrektywę o handlu elektronicznym, jak i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby przepisy krajowe nakładały ogólny i całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności. Stanowisko to potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przekazała w oficjalnym komunikacie Komisja.

KE uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym. Jak tłumaczy, całkowity zakaz nie jest uzasadniony i nie jest proporcjonalny w kontekście interesu zdrowia publicznego.

Czym jest Fit for 55?

W kwietniu Parlament Europejski przyjął kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55. Pakiet ten ma na celu ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i przybliżyć państwa UE do neutralności klimatycznej do 2050 r. W głosowaniu przyjęta została m.in. reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i nowy graniczny mechanizm węglowy (CBAM). Powołany został również Społeczny Fundusz Klimatyczny (SCF).

Zmiany systemu handlu emisjami przewidują, że sektory już objęte ETS mają do 2030 r. obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w 2005 r. Reforma zakłada też stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026-2034.

Powstanie też odrębny system ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków. W ramach systemu Unia wprowadzi opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 r. (lub w 2028 r., jeżeli ceny energii będą wyjątkowo wysokie).

Kolejna regulacja dotyczy przepisów o nowym unijnym mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). "Ma on zachęcić państwa spoza Unii, by podwyższyły ambicje klimatyczne. Dzięki niemu będzie można też zapobiegać podważaniu unijnych i światowych działań klimatycznych, co ma miejsce, gdy produkcję przenosi się z Unii do krajów o mniej restrykcyjnych przepisach klimatycznych" – czytamy w komunikacie PE.

Nowy CBAM obejmie takie towary jak: żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór. Importerzy wspomnianych towarów będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS. CBAM będzie wprowadzany stopniowo w latach 2026-2034, w miarę jak będą wycofywane bezpłatne uprawnienia do emisji w ETS.

