Gigantyczne straty Polski. Zaskakujący raport o LGBT

Raport wskazuje jasno - emancypacja osób LGBT+ może zwiększyć stabilność ekonomiczną w krajach, które do tej pory traktowały je po macoszemu. I odwrotnie - ich dyskryminacja pociąga za sobą koszty społeczne i finansowe. Czy to sygnał dla Polski?

Dyskryminowane osoby mają się także borykać z niższymi zarobkami, co z kolei przekłada się na mniejszą krajową produktywność. Tylko ten aspekt według badaczy może to kosztować rodzimą gospodarkę nawet 4,4 mld zł rocznie.

Wysoko wykwalifikowane kadry pracowników mają od nas uciekać z Polski do bardziej otwartych i tolerancyjnych społeczeństw - głównie do Niemiec, Szwajcarii czy Holandii. To z kolei przyczynia się do spadku konkurencyjności i innowacyjności regionu.