Jedynym sposobem na rządzenie przez pisuarów jest skorumpowanie swoich wyborców. PiS (Podatki i Socjalizm) dokonuje zaboru mienia Polaków, a następnie rozdaje jakąś minimalną część swoim grupom wsparcia: emeryci, patologia, bezrobotni, wielodzietni, itp. Ludzie ci przyjmując jałumużny zwane "programami socjalnymi" czują się zobowiązani do wsparcia PiSu, a przynajmniej do nie narzekania na Kaczyńskiego. W końcu dostają obrywy z tego ci PiS ukradnie. I tak to sie kręci.