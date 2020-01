Polskie miasta rozwijają się najszybciej w Europie. Po piętach depczą nam rumuńskie

Raport najszybciej rozwijających się miast Unii, które mają przynajmniej 250 tys. mieszkańców, przygotowało szwedzkie przedsiębiorstwo budowlane Skanska we współpracy z firmą analityczną SpotData.

Wzięto pod uwagę kilka czynników - przede wszystkim wzrost PKB na pracującego mieszkańca w ostatnich 5 latach. Ale oceniano też wzrost gospodarczy całego regionu, który otacza miasto, dostępność połączeń lotniczych czy kapitał ludzki (na przykład to, ilu mieszkańców ma ukończone studia).

Prezydent Wrocławia z jednej strony się cieszy z wyniku, ale dodaje też, że chce go poprawić. - Miasto pracuje nad nowym wieloletnim programem inwestycyjnym, po raz pierwszy w historii Wrocławia chcemy zaprojektować całą dekadę działań prorozwojowych i proekologicznych. Raport jest dobrym punktem startowym. Chciałbym, abyśmy na końcu mojej pierwszej kadencji w roku 2023 poprawili nasz wynik - mówi money.pl Jacek Sutryk, dodając, że wysokie miejsce stolicy Dolnego Śląska to "zasługa wielu lokalnych firm".

"Po prostu nadrabiamy zaległości"

- Polskie miasta się rozwijają, bo po prostu baza jest dosyć niska - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, choć zastrzega, że to nie jedyny powód. - Polskie miasta, takie jak na przykład Wrocław, są bardzo słusznie chwalone za szybki rozwój. To efekt pracy mieszkańców, ale też władz samorządów - dodaje.

Skanska podkreśla, że irlandzkie miasto oferuje wiele ulg podatkowych. Międzynarodowe koncerny, zwłaszcza z sektora IT, przenoszą tam swoje biznesy, bo to po prostu im się opłaca.

- Dlatego można powiedzieć, że to zestawienie nie jest do końca fair. Bo przecież te ulgi podatkowe to nie zasługa samego miasta, ale efekt decyzji na szczeblu państwowym - zauważa Kuczyński.