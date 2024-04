"Polskie wypowiedzenie wojny". Niemiecki dziennik pisze o CPK

CPK i wpływ na lotniska w Niemczech

Autor ocenił, że powstanie CPK spowoduje, że Polacy oraz Czesi nie będą już podróżować do Berlina. "Polska szykuje się do wywarcia presji na branżę lotniczą w Niemczech" - ocenił Fritz, cytowany przez Deutsche Welle.

Niemcy i CPK

Fritz odniósł się również do plotek związanych z rzekomą niemiecką próbą "mieszania się do sprawy CPK". Chodzi o wypowiedź Krzysztofa Bosaka z lutego, gdy na antenie TVN24 powiedział do Ryszarda Petru, że "wasz rząd jest dogadany z Niemcami, aby nie robić konkurencji".