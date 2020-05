Pomoc się nie należy. Agroturystyka w kryzysie, bo należy do rolnictwa

Tarcza antykryzysowa nie obejmuje rolników, a agroturystyka to dział specjalny rolnictwa, dlatego właściciele takich gospodarstw nie mogą liczyć na pomoc państwa. Niektórzy z nich będą zmuszeni zamknąć swoją działalność. Jak powiedziała w TVN24 Nicole Swinarska, która od 2010 roku prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, pomocne byłoby wprowadzenie dofinansowania pustych miejsc w pokojach i na pracowników.

- W gospodarstwie rolnym, które prowadzę, nie możemy skorzystać z tarczy, bo tarcza nie obejmuje rolników, a agroturystyka to dział specjalny rolnictwa. Nie ma możliwości, by taki wniosek wystosować. Musiałam zwrócić przedpłaty, część klientów podtrzymała wpłaty na inne terminy. Jesteśmy w stanie utrzymać gospodarstwo przez miesiąc, dwa. Jeśli sytuacja nie wróci do normy, będziemy zmuszeni zamknąć naszą agroturystykę - opowiada Nicole Swinarska.