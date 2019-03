Pomysł Theresy May za 1,6 mld funtów. Zarzucają jej przekupstwo ws. brexitu

Łapówka od Theresy May, tak przeciwnicy brytyjskiej premier określają pomysł powołania Funduszu Silniejszych Miast. May już zapowiedziała, że taki fundusz powstanie.

- Nasza gospodarka musi pracować dla każej społeczności - twierdzi premier May, uzasadniając utworzenie nowego funduszu. Ten będzie wspierał mniejsze rejony w Anglii.

- Uruchamiamy nowy fundusz, wart 1,6 miliarda funtów. To Fundusz Silniejszych Miast, który będzie służył nadmorskim miejscowościom, gminom targowym czy przemysłowym w Anglii. Te mają niesamowite dziedzictwo, ogromny potencjał oraz, dzięki właściwej pomocy, świetlaną przyszłość - stwierdziła premier Theresa May.

Krótko po ogłoszeniu programu na Theresę May spadły gromy. Jak informuje portal next.gazeta.pl, pomysł skrytykowała część brytyjskich polityków. Zarzucili jej, że chce przekupić opozycję, bo potrzebuje głosów, by brytyjski parlament zaakceptował umowę dotyczącą brexitu, wypracowaną na linii Bruksela-Londyn.

- Inwestycje w umiejętności i szkolenia są zawsze mile widziane, ale musimy spojrzeć poza ten nowy fundusz i zobaczyć, czym on naprawdę jest - desperackim krokiem by kupić głosy - uważa Anna Soubry, posłanka cytowana przez next.gazeta.pl, która niedawno wystąpiła z Partii Konserwatywnej Theresy May i weszła w skład niezależnych deputowanych.