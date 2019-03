Brexit a karta EKUZ. Polacy na Wyspach bez opieki zdrowotnej

Podkreślił wówczas, że po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii bez żadnej umowy, dotychczasowe zasady z dnia na dzień przestaną obowiązywać. Dotyczy to również kart EKUZ .

- Jeśli nie pojawi się stosowna regulacja, to nie będzie podstawy do tego, aby instytucja brytyjska sfinansowała koszty opieki zdrowotnej - powiedział Zieleniecki. - Chodzi zarówno o obywatela polskiego tu pracującego, jak również obywatela brytyjskiego wyjeżdżającego do innego kraju członkowskiego UE.