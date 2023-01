Poprawka Suskiego. "To nie tylko zgniły kompromis, ale też niebezpieczna gra"

arek 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To niech ci szanowni eksperci postawią sobie takie wiatraki koło swojego domu a najlepiej w swoim ogródku . A tych co tak krytykują nową poprawkę to niech nieco poszerzą swoją wiedze na temat odległości wiatraków w innych krajach . A mówienie że to całkowicie zablokowało budowę wiatraków to bzdura jest bardzo dużo miejsc wolnych od zabudowań więc w czym problem ? prawdopodobnie taki problem bo nie chce im się budować długiej linii zasilającej .