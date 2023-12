Posłowie naprawiają ustawę. Projekt dot. cen energii z ważną poprawką

Komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych na wspólnym posiedzeniu przyjęły po pierwszym czytaniu zgłoszony przez posłów Polski 2050-TD i KO projekt dotyczący zamrożenia cen energii. Zakłada on przedłużenie do połowy 2024 r. obecnych mechanizmów dla określonych grup odbiorców, co, jak już pisaliśmy w money.pl, ma kosztować nawet 16,5 mld zł.