Powolne pożegnanie z atomem. Nawet Chiny przekonują się do OZE

Choć w atom wciąż inwestują mocarstwa, takie jak Chiny czy Rosja, w energetyce rozpychają się źródła odnawialne: farmy wiatrowe i fotowoltaiczne - wynika z najnowszego "Raportu o stanie światowego przemysłu jądrowego" Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Fundacji im. Heinricha Bölla, co odnotowuje "Gazeta Wyborcza".

W ciągu dwóch lat (2017 i 2018) na rozwój OZE w Państwie Środka wydano w sumie 237 mld dolarów. Bo zapotrzebowanie na energię rośnie tam w nieprawdopodobnym tempie, a OZE można wybudować w kilkanaście miesięcy, podczas gdy na atom trzeba czekać co najmniej kilka lat. To modelowy przykład na to, jak atom ustępuje miejsca OZE.