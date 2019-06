Niemcy rezygnują z atomu, będą spalać gaz. Polscy aktywiści alarmują: szkodliwe rozwiązanie

List otwarty do niemieckich władz, ludzi nauki, kultury i aktywistów skierowała FOTA4Climate. To nowa inicjatywa, promująca pragmatyczną ekologię opartą na nauce, bez uprzedzeń ideologicznych. List podpisał szereg osób bardzo zasłużonych dla ochrony przyrody w Polsce, m.in. prof, Kotowski z Rospudy, Adam Bohdan z Obozu dla Puszczy, czy prof. Szymon Malinowski z Nauki o Klimacie.

By Niemcom nie zabrakło prądu, będą go produkować (oprócz źródeł odnawialnych) z gazu ziemnego dzięki rurociągowi Nord Stream z Rosji. A to oznacza dodatkową emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Choć w kraju działają farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, to nadal energia będzie też wytwarzana w elektrowniach węglowych, które (tak jak gazowe) emitują CO2. Zamknięcie ostatniej z nich planowane jest dopiero na 2038 rok i wiadomo już, że w związku z tym Niemcynie dadzą rady zrealizować swoich celów redukcji emisji tego szkodliwego gazu.