Pożar w Amazonii. Unia grozi Brazylii konsekwencjami, a Trump wspiera

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że pożar lasów amazońskich to „międzynarodowy kryzys”. Wezwał do rozmów na ten temat na szczycie G7.

Trump wspiera Bolsonaro

Przyganiał kocioł garnkowi

Dla porównania, w Europie niewiele bardziej zalesione od Brazylii są tylko Finlandia i Szwecja - las zajmuje tam prawie 70 proc. terytorium. W Polsce lasy zajmują 30 proc. obszaru. We Francji i Irlandii, które tak zaangażowały się w krytykę Brazylii, jest to odpowiednio 32 i 11 proc. powierzchni. W Niemczech 32 proc. Prezydent Brazylii zdaje się mówić: "przyganiał kocioł garnkowi".

Co grozi Brazylijczykom?

Unia grozi Brazylii, a ma poważne argumenty w rękach. Z 219 mld dol. eksportu na Stary Kontynent trafia jedna piąta, czyli nieco mniej niż do Chin i prawie dwa razy więcej niż do USA.

Państwowy instytut oskarża

Brazylijski państwowy instytut badań kosmicznych INPE, który korzystając ze zdjęć satelitarnych prowadzi statystyki na temat pożarów, poinformował we wtorek, że w tym roku liczba pożarów w całym kraju wzrosła o 83 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Od stycznia do sierpnia zarejestrowano w Brazylii 73 tys. pożarów, podczas gdy w ubiegłym roku w tym samym okresie było ich niecałe 40 tys. Obwinia się za to wylesianie i suszę.