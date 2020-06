Praca. Coś drgnęło w ogłoszeniach, firmy szukają pracowników

Kolejnym etapom odmrażania gospodarki towarzyszył wzrost zainteresowania sprzedawcami, ekspertami obsługi klienta, specjalistami IT i ds. finansów - czytamy. Mimo to zarówno pracodawcy, jak i kandydaci wciąż stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z pandemią koronawirusa.

- Wciąż mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem, w tym największą od lat falą redukcji zatrudnienia. To sytuacja trudna dla zatrudnionych i pracodawców. Pracownicy funkcjonują w stanie niepewności co do przyszłości zawodowej. Firmy z kolei stoją przed trudnymi decyzjami kadrowymi - dodał.